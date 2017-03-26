Kahramanmaraş'taki kazada ölen 5 kişi toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ'ta dün akşam iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen 5 kişinin cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hacımustafa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 46 E 8148 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 46 KS 016 plakalı hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden Zafer Uzun (48), Rabia Uzun (12), Mustafa İncirlioğlu (35), Mevlüt İncirlioğlu (67) ve Ayşe İncirlioğlu'nun (60) cenazeleri, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi7nde yapılan otopsilerin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazada yaşamını yitiren 5 kişi için Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Ölenlerin yakınlarının gözyaşı döktüğü törene Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da katıldı. 5 kişinin cenazeleri, ayrı ayrı kıldırılan cenaze namazlarının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada yaralanan 4 kişinin hastenelerdeki tedavileri ise devam ediyor.

DHA