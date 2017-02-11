Kahta’da otomobil köprüden uçtu: 6 yaralı

ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi’nde, kontrolden çıkarak köprüden uçan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Kahta yönüne giden Ercan Ürek (47) yönetimindeki 44 PV 433 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp 20 metre yüksekliğindeki Kahta Çayı Köprüsü'nden aşağı uçtu. Kazada, sürücüü Ürek ile yanındaki Naciye Canpolat (51), Handan Mengütemur (33), Yaren Mengütemur (15), Yunus Emre Mengütemur (11) ve Fatih Kılıç (16) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA