Kahtalı gençler yeni yıla dilek balonları uçurarak girdi

ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'nde bir araya gelen gençler, yeni yıla dilek tutup balon uçurarak girdi.

Karşıyaka Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi'nde toplanan bir grup genç, dilek tutup gökyüzüne balon uçurdu. Gençlerden Ahmet Çelik, yeni yılın savaşın sürdüğü Suriye'ye barış getirmesi dileğinde bulunarak, "Biz ülkemizde yılbaşını huzurlu ve güzel bir şekilde geçiriyoruz. Fakat Halepli kardeşlerimiz bunu kutlayamıyor. Yeni yılın onlara barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Muhammed Can ise, daha güçlü bir Türkiye dileğinde bulunduğu kaydederek, balonunu uçurduğunu ifade ederek, "Türkiye’nin gücünün daha çok olmasını diliyorum. Yeni yılda Türkiye’nin terörden uzak ve huzurlu bir Türkiye olmasını diliyorum. Her zaman genç nesil olarak devletin yanındayız" diye konuştu.

DHA