Kahvaltı salonunda yakalandılar

GEMLİK(Bursa), (DHA)BURSA’nın Gemlik İlçesi'nde düzenlenen operasyonda Kars’tan getirdikleri Roma ve Bizans dönemine ait gümüş sikkeleri satmak istedikleri öne sürülen Y.Ç. ile F.Ç. kahvaltı salonunda gözaltına alındı.

Kars’ta oturan Y.Ç. ile resmi nikahsız eşi F.Ç., Roma ile Bizans Dönemi'ne ait 725 gümüş ve bronz sikke, 23 bronz yüzük, 4 bronz bilezik, 11 bronz obje, kilden yapılma 38 obje, 12 bronz kolye ile Osmanlı dönemine ait 10 ayrı parayı satmak için Bursa’nın Gemlik İlçesi'ne geldi. Gümüş ve bronz eşyaları anlaştıkları kişiye satmak için bir kahvaltı salonunda bekleyen Y.Ç. ile F.Ç., Gemlik Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İfadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan Y.Ç. ve F.Ç. serbest bırakılırken F.Ç.’nin çantasında ele geçirilen eşyalar Bursa Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

DHA