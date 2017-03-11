Kahvede yangın hasar gördü

ADANA'da çıkan yangında bir kahvehane kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 06.15 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Yüzücü Yıl Mahallesi'ndeki bir kahvehanede başladı. Kahveden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Sevk edilen itfaiye erleri, 2 araçla müdahale ettiği yangını yaklaşık 15 dakikada söndürdü. Kahvede hasara yol açan yangında, işyerinin kapalı olması sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı. Uzman itfaiye erleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA