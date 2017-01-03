Kahvehane konuşmasına tutuklama...

– OKMEYDANI'nda bir grup arkadaşıyla kahvehaneleri dolaşarak yaptığı konuşmanın videosunu sosyal medyada paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan Ayşegül Başar ile orada bulunduğu belirtilen Hamit Dışkaya "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

Sosyal medyada paylaşılan kahvehanedeki konuşma videosu nedeniyle gözaltına alınan Ayşegül Başar ve konuşma sırasında orada bulunduğu iddia edilen Hamit Dışkaya polis tarafından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık sorgularının ardından iki şüpheli "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

HER İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden Ayşegül Başar ifadesinde, "O tarihte bir saldırı oldu. Onca insan hayatını kaybetti. Arkadaşımızla konuştuk ve mahallemizde bir farkındalık yaratmak için bu ve benzeri insanlara dikkatli olmaları konusunda bir konuşma gerçekleştirdik. Biz o mahallenin çocuklarıyız. Konuşmanın metninde 'laiklik' dışında kin veya öfkeye sebep olacak bir söz yoktur. Laiklik anayasamızın en temel maddesidir" dedi. Hamit Dışkaya ise kendisinin teslim olduğunu belirtti. Şüphelinin avukatı Aziz Aytaç, Kahvehanede bulunması tamamen tesadüf. Orada açıklama yapanları tanımamaktadır" dedi. Mahkeme, suçun niteliği, delil durumu, sosyal medyada yayınlanan video içeriği ve şüphelilerin orada bulunduklarına dair tevil yollu ikrarları somut olgu kabul edilerek her iki şüphelinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

AÇIKLAMA YAPTILAR

Şüphelilere destek için gelen CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ve tutuklanan Hamit Dışkaya'nın eşi Ayşe Dışkaya tutuklamanın ardından basına açıklama yaptı. Barış Yarkadaş, tutuklananların Halkevleri Üyesi olduğunu belirterek "IŞİD karşıtı olmak ve laiklik söylemlerinde bulunmak ne zamandan beri halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek oldu Aksine IŞİD'i lanetlemek, IŞİD terörünü lanetlemek ve onların bulunmasını istemek laikliğe çağrı yapmak, halkı dostluğa davet etmektir. Halkevi üyeleri halkı düşmanlığa değil, dostluğa davet etmişlerdir. Bugün savcılık ve hakimlik, 'Sizi laikliği savunduğunuz, laikliğe çağrı yaptığınız için tutukluyorum' diyemediği için uydurma bir gerekçeyle tutuklamıştır. Bütün hukukçular bilir ki TCK 216 nolu madde bu şekilde yorumlanamaz. Yorumlansa dahi bu hiçbir şekilde tutuklanma gerekçesi olamaz. O yüzden bu tutuklamanın hiç bir gerekçesi yoktur." diye konuştu. Hamit Dışkaya'nın eşi Ayşe Dışkaya ise "Biz anamızdan dünyaya geldiğimizde laik bir ülkede diye geldik. Laiklik insanca bir yaşam demektir. Kimsenin kimseye kulluğu olmayan bir yaşam biçimi demektir. Benim eşimin bir karıncaya dahi bir kötülüğü olmamıştır" diyerek tepki gösterdi.

DHA