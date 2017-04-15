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İstanbul Haberi: Kahvehanede elleri silahlı, yüzleri maskeli siyasi propaganda yapanlardan 2'si tutuklandı

Kahvehanede elleri silahlı, yüzleri maskeli siyasi propaganda yapanlardan 2'si tutuklandı

02:3515 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Kahvehanede elleri silahlı, yüzleri maskeli siyasi propaganda yapanlardan 2'si tutuklandı
Kahvehanede elleri silahlı, yüzleri maskeli siyasi propaganda yapanlardan 2'si tutuklandı

Kahvehanede elleri silahlı, yüzleri maskeli siyasi propaganda yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Okmeydanı Mektep Sokak'ta bulunan bir kahvehane 9 Nisan Pazar günü siyasi propaganda yapan 3 kişiyi gözaltına almıştı. Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan U.G., E.Y. ve S.A. dün adliyeye sevk edildi. 
3 şüpheliden U.G. ve E.Y. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

DHA

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