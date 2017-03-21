Kalbine yenilen astsubay toprağa verildi

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki evinde kalp krizinden yaşamını yitiren Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ali Çukur, Ödemiş ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nde görev yapan 36 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ali Çukur, dün saat 20.00 sıralarında Çiğli'deki evinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Evli ve bir çocuk babası Çukur'un cenazesi bugün birliğinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi olan Ödemiş ilçesine gönderildi. 1999 yılından bu yana Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Astsubay Çukur'un Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Atatürk Mahallesi, Yeşilyurt Caddesi'ndeki baba ocağının önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Çukur'un cenazesi ikindide Çamlık Camii'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine Astsubay Çukur'un İzmir'den mesai arkadaşlarının yanı sıra eşi Esin Çukur, annesi Teslime Çukur, diğer yakınları ve çok sayıda Ödemişli katıldı. Kalp ve prostat hastası olan baba Mustafa Çukur ise cenaze törenine getirilmedi. Cenazede Teslime Çukur, oğlunun tabutuna sarılarak ağladı. Eşinin tabutu başında gözyaşı döken Esin Çukur'u ise yakınları teselli etmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından Astsubay Çukur'un bir süre meslektaşlarının omzunda taşınan tabutu, cenaze aracına konuldu. Çukur'un cenazesi son kez baba evinin önünden geçirilip, Ahrandı Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

DHA