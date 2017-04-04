Kaldırımda ezilerek öldürülen çiçekçi Kaya'nın zanlısının sahte rapor davası başladı

KADIKÖY'de çiçekçi Mehmet Emin Kaya'ya kaldırımda çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Murathan Öztürk hakkında, ceza aldığı dosyaya sahte alkol raporu sunmaktan açılan davaya başlandı.

Öztürk ile birlikte sahte alkol raporunun düzenlendiği öne sürülen hastanenin kurumsal pazarlama müdürünün de aralarında bulunduğu 3 çalışanı da sanık olarak yargılanıyor.

Hastane çalışanı sanıklardan Özlem Erkan, hastanede kurumsal müdür olarak çalışan sanık Mehmet Latif Yaşlı'nın baskısı ile rapor düzenlediğini, ancak bu rapora imza atmadığını belirterek, "Mehmet Latif Yaşlı bana, 'hastanın alkol raporu sonucunu vereceksiniz' dedi. Veremeyeceğimi söyledim. Israr etti, 'başhekimin bilgisi var' dedi. Mehmet Latif bey başhekimin sağ kolu olduğundan baskı altında şablon raporu imza atmadan Sevilay'a verdim, o da gözümün önünde imzalayarak verdi" dedi.

İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Murathan Öztürk ile sahte alkol raporunun düzenlendiği öne sürülen özel hastanenin personelleri Mehmet Latif Yaşlı, Özlem Erkan ve Sevilay Özgün ile avukatları hazır bulundu.

Çiçekçi Mehmet Emin Kaya'yı öldürmekten aldığı 7 yıllık hapis cezasını Kartal Açık Cezaevi'nde çeken Murathan Öztürk sorgusu sırasında hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisi olduğunu bugün de cezaevinden izin alarak duruşmaya geldiğini söyledi.

CEZAEVİNDEN İZİN ALARAK DURUŞMAYA GELDİ

Kazadan sonra babasının bir avukat arkadaşını aradığını, onun da hastaneye giderek alkol ve uyuşturucu raporu almasını istediğini, bu amaçla özel bir hastaneye gittiğini söyleyen Öztürk, "Hastanede alkol ve uyuşturucu testi istediğimi söyledim. İdrar örneği verdim. Bir kaç gün sonra bir yakınım raporları almak için hastaneye gitmiş, uyuşturucu raporunun verildiğini ancak alkol raporunun düzenlenmediğini görmüş. Bu yakınım, alkol sonuçları bulunduğu için bu sonuçlara ilişkin raporu alabilmek amacı ile hastanede girişimlerde bulunmuş. Ben bunu cezaevinde avukatım aracılığı ile öğrendim. Ben kimseye alkol raporu alınması için telkinde veya baskıda bulunmadım" dedi.

'RAPOR TANZİMİ KONUSUNDA KİMSEYE BASKI YAPMADIM'

Sanıklardan Mehmet Latif Yaşlı, hastanenin kurumsal pazarlama müdürü olduğunu belirterek, "Olay günü Murathan Öztürk ve 23 kişi hastanemize müracaat ettiler. Alkol ve uyuşturucu testi istediler. Kayıt işlemi yapıldı ve laboratuvara yönlendirildi. 3-4 gün sonra hasta yakınları sonuç almak için geldiler. Uyuşturucu için tahlil sonuçlarının çıktığını ancak alkol için yapılan tahlil sonuçlarının çıkmadığını görünce itiraz etmişler. Ben hiç kimseye rapor tanzimi konusunda baskı yapmadım, gerekeni yapmalarını, hastanın mağduriyetinin giderilmesini söyledim" dedi.

'BAŞHEKİMİN SAĞ KOLU OLDUĞUNDAN BASKI ALTINDA RAPORU ÇIKARDIM'

Sanıklardan Özlem Erkan, hasta yakınlarının sonuçları almaya geldiği zaman diğer sanık Mehmet Latif beyin kendisini aradığını belirterek, "Bana, 'hastanın alkol raporu sonucunu vereceksiniz' dedi. Ben de hastayı görmediğimi, böyle bir sonucu veremeyeceğimi söyledim. Ancak beni ısrarla aradı. En son aramasında başhekimin bilgisi olduğunu belirterek raporu düzenlememi istedi. Mehmet Latif bey başhekimin sağ kolu olduğundan baskı altında şablon raporu çıkardım. Mehmet Latif beyin söylediği gibi bu raporu Sevilay hanıma götürdüm. Sevilay hanım neden imzamın bulunmadığını sordu, imzalamamı istedi. İmzalamayacağımı söyledim. Gözümün önünde raporu imzalayarak götürdü, sonrası hakkında bilgim yok" dedi.

Sanıklardan Sevilay Özgün ise, diğer sanık Murathan Öztürk'ün yakınlarının test sonuçlarını almaya geldiklerinde alkol testine yönelik raporun bulunmaması nedeniyle problem yaşadıklarını belirterek, "Ben de laboratuvarı aradım. Hastanın sonuçlarının eksik olduğunu dile getirdiğini ilettim. Ardından Mehmet Latif bey beni aradı. Hastanın şikayetini dile getirerek gerekli yerlerle görüştürmem hususunda bana yönlendirdiklerini söyledi. Gerekli yerlerle kastı laboratuvar sorumluları ile görüştürmemdi. Ben hasta yakınını laboratuvara yönlendirdim, laboratuvarda Özlem hanım ve yakını birlikte geldiler. Sonuç evrakı kaşeli olarak gelmişti. Özlem hanıma imzasının neden olmadığını sordum, sorumluluğu bulunmadığını söyledi. Bende kaşeli olarak imzasız bir şekilde evrakı teslim ettim" dedi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Temmuz 2017 tarihinde Kadıköy'de kaldırımda yürüyen çiçekçi Mehmet Emin Kaya'ya çarparak ölümüne neden olan Murathan Öztürk'ün, aynı gün özel bir hastaneye giderek uyuşturucu ve alkol testi amacıyla idrar örneği verdiği, üç dört gün sonra sonuçları almaya gittiğinde alkol testine ilişkin raporun düzenlenmediğini gördüğü, bunun üzerine hastane müdürü olarak görev yapan diğer şüpheli Mehmet Latif Yaşlı'dan alkolsüz olduğuna dair rapo istediği belirtiliyor.

Mehmet Latif Yaşlı'nın da diğer şüpheli Özlem Erkan'ı arayarak sanki kan alınmış ve kanda alkol çıkmamış gibi sahte rapor düzenlemesini istediği, Özlem'in de bir doktorun bilgisayarından rapor çıktısı alıp imzalamadan diğer sanık Sevilay Özgün'ü götürdüğü, Sevilay Özgün'ün de raporu paraflayarak Murathan Öztürk'ün yakınlarına verdiği belirtiliyor. İddianamede tüm sanıkların, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

DHA