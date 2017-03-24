Kaldırımda geri manevra yapan kamyonetin altında yaralandı

SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde geri manevra yapan kamyonetin kaldırımda yürüyen 54 yaşındaki F.Y.'ye çarpıp yaralanmasına neden olduğu kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çarşamba İlçesi Yeni Samsun Yolu üzerinde meydana geldi. Geri manevra yapan 24 yaşındaki M.Y. yönetimindeki kamyonet, kaldırımda yürüyen F.Y.'ye çarptı. F.Y.'nin kamyonetin altında kaldığını fark eden M.Y., aracını ileri alıp durdu. Yaralanan F.Y., çağırılan ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sürücü F.Y. gözaltına alınırken, kaza anı saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA