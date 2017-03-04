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Karaman Haberi: Kaldırımda yürürken bacağından vuruldu

Kaldırımda yürürken bacağından vuruldu
18:294 Mart 2017
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Kaldırımda yürürken bacağından vuruldu
Kaldırımda yürürken bacağından vuruldu

KARAMAN'da 20 yaşındaki Mehmet Başaran kaldırımda yürürken yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile bacağından vuruldu. 
Olay saat 16.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Başaran kaldırımda yürürken, bir kişi yanına yaklaşarak bacaklarına doğru tabanca ile ateş etti. Sol bacağından yaralanan Başaran, kanlar içerisinde yerde kalırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırganı tanımadığını ileri süren Başaran çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan silahlı şahsın eşkalini alan polis yakalamak için çalışma başlattı. 

DHA

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