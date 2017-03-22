Kalkınma Bakanı Elvan, mahallelilerle buluştu

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa'daki bazı ülkelerin terör örgütlerine kucak açtığını söyleyerek, "16 Nisan'da siz ve Avrupa'da yaşayan 6,5 milyon kardeşimin onlara güçlü bir tokat vuracağına inanıyorum'' dedi.

Mersin'de referandum çalışmalarını sürdüren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, merkez Toroslar İlçesi'ne bağlı Çukurova Mahallesi'nin sakinleriyle buluştu. Otobüsün üzerinden vatandaşlara seslenen Bakan Elvan, milletin referandumda 'Evet' diyerek Avrupa ülkelerine gereken cevabı vereceğini söyledi. Avrupa'daki bazı ülkelerin terör örgütlerine kucak açtığını ifade eden Elvan, ''Onların hayır propagandası yapmalarına izin verdiler mi, verdiler. Bizim bakanlarımızın, milletvekillerimizin Avrupa'da evet propagandası yapmalarını istemediler. Bununla da yetinmediler, gazete ve televizyonlarında hayır kampanyası yapmaya başladılar. Kimler, bu Avrupa'daki ülkeler. Sana ne kardeşim, Türkiye'deki referandumdan sana ne. Sane ne oluyor, sen ne karışıyorsun. Onlar Türkiye'nin gelişmesinden, kalkınmasından, büyümesinden rahatsızlar. Onun için Fetullahçı Terör Örgütü'ne, bölücü terör örgütüne kucak açıyorlar, destekliyorlar. 16 Nisan'da siz ve Avrupa'da yaşayan 6,5 milyon kardeşimin onlara güçlü bir tokat vuracağına inanıyorum'' dedi.

Konuşmasının son bölümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Elvan, ''Ana muhalefet partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, 'Yeni sistemde eğer cumhurbaşkanı bir partiden, başbakan bir başka partiden seçilirse ne olacak' diyor. Halbuki biz başbakanlığı kaldırıyoruz haberi yok. Böyle bir ana muhalefet lideri olur mu Böyle bir anlayış olur mu'' diye konuştu.

Bakan Elvan, konuşmasının ardından mahalleden ayrıldı.

DHA