Kalp krizinden ölen savcı, Samsun'da toprağa verildi

İSTANBUL'da evinde namaz kılarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı 51 yaşındaki Mahmut Celal Musaoğlu'nun cenazesi, memleketi Samsun'un Bafra İlçesi'nde toprağa verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Mahmut Celal Musaoğlu, evinde namaz kılarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Savcı Musaoğlu için, dün görevli olduğu İstanbul Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından cenazesi memleketi Samsun'un Bafra İlçesi'ne gönderildi. Savcı Mahmut Celal Musaoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu başında yapılan cenaze töreninde yakınları gözyaşlarını tutamadı. Bafra Büyük Camii'de yapılan törene, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Jandarma Komutanı Binbaşı İlhan Güngör, Bafra Emniyet Müdürü Mustafa Yiğit, Bafra AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Yurduseven ve çok sayıda kişi katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Savcı Mahmut Celal Musaoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

DHA