Kalp yogası sağlıklı kalbe de faydalı

MEMORİAL Ataşehir Hastanesi KardiyolojiKalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Azmi Özler kalp yogasının sağlıklı bir kalp için faydalı olduğunu belirtti.

Yoga uzmanı Dr. Neslihan İskit tarafından Memorial Hastanesi'nde başlatılacak olan kalp yogasında doğru nefes alma teknikleri, temel yoga prensipleri ve kalp yogası yürütülecek.

Dünyada ölüm nedenleri arasında hala ilk sırada yer alan kalp hastalıklarının, ülkemizde her yıl yaklaşık 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirten Prof. Dr. Azmi Özler şunları söyledi,

'Kalp hastalığına yol açan birçok neden bulunmaktadır. Genetik geçiş, sigara kullanımı, diyabet hastalığı ve hareketsiz yaşamın yanı sıra en önemli nedenlerden biri de strestir. Sağlıklı yaşam için stresle mücadele edebilmek çok önemlidir. Ruhsal ve bedensel dinginlik hali hem kalp hastalığına yakalanmamak hem de yakalandıktan sonra yaşam şartlarının olumlu gelişiminde oldukça önemlidir. Yoga, ruh ve beden dinginliğine katkıda bulunan önemli bir araçtır. Yoganın sağladığı ruhsal dinginlik hali, tansiyon, şeker ve stres kontrolüyle sağlıklı ve mutlu yaşama katkıda bulunmaktadır.'

Kalp yogasını herkesin yapabileceğini belirten Prof. Dr. Özler sözlerine şunları ekledi:

'Doğru nefes kalbe daha çok oksijen gitmesini sağlar ve böylelikle kalbin stres yükü azalır ve kaslar güçlenir. Kalp yogası, bypass ameliyatı geçiren kişilerin sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamak ve ameliyatın ardından rutin yaşamlarına dönmelerini hızlandırmak için önerilmektedir. Ameliyattan bir ay sonra kalp yogası programına başlayan hastalar kalp yogası ile kan basıncı ve nabız sayılarını düşürebilmektedirler. Kalp yogası programı kalp ameliyatı geçiren kişilere olduğu kadar henüz ameliyat olmamış ancak kalp hastalığı tespit edilmiş kişilere de son derece faydalı bir programdır. Kalp hastalığı tanısı konan hastaların ameliyata gitme sürelerini uzatır, ameliyat sonrası iyileşmenin hızlanmasına yardımcı olur. Ayrıca hastaların birlikte vakit geçirmesini sağlayarak aralarındaki iletişimi ve paylaşımı da artırmaktadır.'

DHA