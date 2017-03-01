Kameradaki maskeli market soyguncuları yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR

Kütahya'da maske takıp ellerinde tüfek ve demir çubukla girdikleri marketteki kasadan bin lira alıp kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheliler Ünal B., Kadir G. ve M.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SAÇ MODELİ VE KAŞ KALINLIĞI

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şüphelilerin kimliklerini market içerisindeki güvenlik kamerası görüntüleri ile çevredeki ev ve işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini tek tek izleyerek belirlediklerini söyledi. Bir yetkili, şüphelilerin kırmızı renk bir otomobile bindiklerinin tespit edildiğini, ayrıca 2 şüphelinin kaşlarının kalın, saçlarının da Lumberseksüel erkeklerin saç modeli şekilde olduğunu, bu ayrıntıların da şüphelilerin yakalamasında etken olduğunu belirtti.

DHA