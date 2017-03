Kampçıların 26 aracının lastikleri kesildi

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde kamp yapan grubun park halindeki 26 aracının tüm lastikleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilerek patlatıldı.

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiine cuma günü gelen aralarında yabancıların da bulunduğu yaklaşık 800 kişilik grup, araçlarını Likya yolu girişine park ettikten sonra yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşün ardından geldikleri Boncuk Koyu'nda kamp kurdu. 1'inci Şamanik Kampı adını verdikleri etkinlik kapsamında sahilde çadır kurarak konaklayan gruptakiler, dün sabah park halindeki 27 araçtan 26'sının tüm lastiklerinin kesilerek patlatıldığını fark etti.

İhbar üzerine Tekirova Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Jandarma izinleri olmadığı gerekçesiyle grubun bölgeyi terk etmesini istedi. 4 kilometrelik orman yolunu yürümek istemeyen kampçılar, eşyalarını toplayıp motorlu kayıklarla merkeze taşındı. Lastikleri kesilen araç sahipleri çağırdıkları kurtarıcı yardımıyla araçlarını da merkeze götürdü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

'NASIL OLDUĞUNU BİLMİYORUZ'

Kampçılardan Yılmaz Demirtaş, "Kampımız Türk kültürüyle ilgiliydi. Son gün park ettiğimiz araçlarımızın bütün tekerleklerinin bıçakla tamiri mümkün olmayacak şekilde kesildiğini gördük. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Suçluların kim olduğunu bilmiyoruz. Ama bu işin de peşini bırakmayacağımızın bilinmesini isterim" dedi.

'MESAJ MI SİYASİ BİR ŞEY Mİ BİLMİYORUZ'

Isparta'dan organizasyona katılan Orhan Selim Ağcagül, "Buraya doğayı seven, tabiatı seven, yeşili seven arkadaşlarımızla geldik. 25-30 aracın lastiklerinin patladığını öğrendik. Hepimiz buraya geldik. Yapılan iş profesyonel, çünkü korkutma amaçlı olsa bir lastik olur ama bu 4 lastik ve tabiri caizse büyük bıçaklarla olmuş. Bir imaj mı bir mesaj mı yoksa siyasi bir şey mi bilmiyoruz. Geldiğimiz grupta kesinlikle siyasi bir şey yok. Doğayı seven arkadaşlar. Bunun hangi amaçla yapıldığı araştırılırsa biz de seviniriz. Çünkü burası turizm cenneti, bu güzel yere gelen insanların buraya bıraktıkları maddi manevi şeyler var. Bu insanların mağdur olmamasını hepimiz isteriz" diye konuştu.

'KUNDAKLAMA OLAYI GERÇEKLEŞTİ'

Kamp organizatörlerinden Emrecan Çulha da şöyle dedi:

"Burada 3 günlük süreç içerisinde, eski Türk kültürünü yaşatmak amaçlı bir kamp organizasyonuna giriştik. 2 aylık süreçte yaklaşık 4 bin başvuru arasından 800 kadar insanı seçip bu kampı düzenlemeye başladık. Ne yazık ki kampımızın 3'üncü gününde bir kundaklama olayı gerçekleşti. Araçların çoğunun lastikleri kullanılamaz hale getirildi. Şamanizm inancına tabi olan Türklerin ruhani lideri olarak Akay Kine aramıza katılacaktı fakat güvenlik sebeplerinden dolayı Moskova'ya yollamak zorunda kalacağız. 6-7 ülkeden de 100 civarında insan buraya geldi. İran, Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan hatta Mali'den bile insanlar buraya geldi. Fakat güvenlik nedeniyle bunu iptal etmemiz gerekti. "

DHA