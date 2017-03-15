Kamyon direğe çarpınca sanayi bölgesi elektriksiz kaldı

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği fasulye yüklü kamyon enerji nakil hattı direklerini devirince Ağaç İşleri Mobilya Sanayi Bölgesi’ne 5 saat elektrik verilemedi. Kazada, kamyon sürücüsü hafif yaralandı.

Mersin’den yüklediği fasulyeleri Bursa haline götürmek üzere yola çıkan Ramazan G. yönetimindeki 33 BCJ 03 plakalı kamyon, saat 04.00 sıralarında Avarlar kavşağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak enerji nakil hattı direklerini devirip yan yattı. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü Ramazan G. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle devrilen kamyon ve direkler karayolunu trafiğe kapattı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, Ankara yönünden araçları Ağaç İşleri Sanayisi'ne yönlendirerek çevre yolundan yeniden karayoluna çıkmalarını sağladılar.

Kaza yerine gelen UEDAŞ ekipleri, devrilen direkleri yoldan kaldırarak onarım çalışması başlattı. 5 saat süren çalışma sonucu çok sayıda mobilya firmasının fabrikasının bulunduğu Ağaç İşleri Mobilya Sanayi Bölgesi’ne yeniden elektrik verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA