Kamyon ile TIR çarpıştı: 2 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kamyon ile TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adana karayolu Medaş Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Örüm idaresindeki 42 LF 494 plakalı kamyon, ışık ihlali yapması sonucu Cumali Sarı idaresindeki 27 V 0424 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü Hüseyin Örüm ve araçta bulunan Emre Yıldırım yaralandı. TIR sürücüsü Cumali Sarı ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

DHA