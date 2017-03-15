Kamyon kasasında ölüm yolculuğu

İZMİR- Çeşme Otoyolu'nda polis tarafından durdurulan kamyonun kasasından, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme planı yapan 54 kaçak yakalandı. Bu kişileri yurt dışına çıkartmak istediği ileri sürülen ve polis tarafından gözaltına alınan K.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 13 Mart'ta İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Balçova kısmında bir kamyonu durdurdu. Kamyonun brandayla örtülen kasasını açan polisler, 49'u Suriye, 5'i Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 59 kaçak yakalandı. Bu kişilerin, yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek için Yunan adalarına geçmek istedikleri öğrenildi. Operasyon sırasında, 6 can yeleği, 1 lastik bot, çeşitli ebatlarda 7 bot tahtası, 2 bot küreği ve 1 bot motoru ele geçirildi. Kaçakları yurt dışına çıkartmak istediği belirtilen K.G. ise gözaltına alındı. Kaçaklar Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G. tutuklandı.

DHA