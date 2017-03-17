Kamyon şarampole yuvarlandı, sürücü öldü

SİNOP'un Boyabat İlçesi 'nde freninin boşalması üzerine kontrolden çıkan tuğla yüklü kamyon şarampole devrildi, sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sinop'un Boyabat İlçesi'nde Şener Memiş yönetimindeki 41 N 3706 plakalı tuğla yüklü kamyonun freni boşaldı. Sürücü Memiş, yol kenarındaki bariyerlere sürtünerek durmaya çalıştı. Bariyerlerin kırılmasıyla şarampole yuvarlanan kamyonda bulunan tuğlalar da etrafa saçıldı. Sürücü Şener Memiş, direksiyon başında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştıdığı yerden çıkarmak için yoğun bir çaba sarfetti. Ancak başarılı olamadı. 112 sağlık ekibi ağır yaralı olan Memiş'i hayatta tutabilmek için seferber oldu. Bölgeye gelen 3 vinç yardımı ile kamyon bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaklaşık 4 saatlik kurtarma çalışmalarının ardından Şener Memiş’in cansız bedenine ulaşıldı.

DHA