Kamyon yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 9 yaralı

MALATYA- Gölbaşı karayolunda, bir kamyonun yolcu indiren otobüse arkadan çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza Malatya- Gölbaşı karayolunun Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi çıkışında meydana geldi. Malatya’dan Adıyaman yönüne giden Mehmet Akşin yönetimindeki 01 BKD 37 plakalı otobüs yolcu indirmek için durdu. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Ali Osman Gülrenk yönetimindeki 27 ĹB 48 plakalı kamyon hızla park halindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada otobüs 15- 20 metre sürüklenerek yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, kabinde sıkışan kamyon sürücüsü Ali Osman Gülrenk ile otobüs yolcularından Bayram Durmuş, Hacı Mehmet Anaç, İbrahim Halil Yıldırım, Aziz Ilgaz, Mesut Gümüş, Adile Karakaya, Seydo Tuna ve Havva Gül yaralandı. Yaralılar 112 ambulansları ile Malatya’daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kaza sonrası Malatya-Gölbaşı karayolunda bir süre ulaşım tek şeritten sağlandı. Jandarma ve trafik ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemelerin ardından her iki araç çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA