Kamyondan fırlayan lastik okul bahçesinde oynayan 13 yaşındaki öğrenciyi öldürdü

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi Aksakal Mahallesi'nde, bijon kesilmesi sonucu yerinden fırlayan TIR'ın tekerleği, okul bahçesinde oynayan 13 yaşındaki Umut Akkaya'ya çarptı. Ağır yaralanarak Hastaneye kaldırılan Umut Akkaya yaşamını yitirirken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, Bandırma merkezine 26 kilometre uzaklıkta Bandırma-Balıkesir Karayolu kenarında bulunan Aksakal Ortaokulu'nda meydana geldi. Okula yaklaşık 200 metre uzaktaki karayolunda seyreden Hayrettin T. yönetimindeki 10 AHB 77 plakalı TIR'ın sol arka tekeri bijon kesmesi sonucu yerinden fırladı. Hızla hareket eden teker, o sırada okul bahçesinde teneffüste olan 8'inci sınıf öğrencisi Umut Akkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir anda yere yığılan öğrenci ağır yaralandı. Umut Akkaya, 112 ambulansıyla kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. TIR şoförü Hayrettin T., olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Umut Akkaya'nın cesedi Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



DHA