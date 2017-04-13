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Ordu Haberi: Kamyonet, TIR'a arkadan çarptı: 2 yaralı

Kamyonet, TIR'a arkadan çarptı: 2 yaralı

16:5913 Nisan 2017
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Kamyonet, TIR'a arkadan çarptı: 2 yaralı
Kamyonet, TIR'a arkadan çarptı: 2 yaralı

ORDU'nun Ünye İlçesi'nde, kamyonetin TIR'a arkadan çarpması sonucu iki kardeş yaralandı.
Kaza, bugün Ordu'nun Ünye-Akkuş karayolunda meydana geldi. Hasan K.'nın kullandığı 52 K 6185 plakalı kamyonet, iddiaya göre önünde seyreden Aydın Y. idaresindeki 23 LE 488 plakalı boru yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan sürücü ile ağabeyi Mehmet K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kardeşleri sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar ambulans İle Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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