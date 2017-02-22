Kamyonetin çarptığı 3 aylık Irmak bebek öldü, annesi yaralandı

AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı Bahriye Ustaoğlu yaralandı, bebek arabasındaki 3 aylık bebeği Irmak ise yaşamını yitirdi.

Kaza, gündüz saatlerinde Söke-Milas karayolunun Yenidoğan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsten inen Bahriye Ustaoğlu, 3 aylık bebeği Irmak'ın içinde bulunduğu bebek arabasıyla yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada M. B. yönetimindeki 35 ZFM 57 plakalı kamyonet, anne ve bebeğine çarptı. Kazada, anne ve bebeği yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Irmak bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA