Kamyonetin çarptığı motosikletli öldü

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü 64 yaşındaki Emin İpçi öldü.
Kaza, dün akşam Hatipirimi Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Emin İpçi 48 P 6987 plakalı motosikletle kent merkezine giderken, tali yoldan çıkan K.Ç. yönetimindeki 48 P 5382 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Emin İpçi ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emin İpçi yaşamını yitirdi.
Polis kamyonet sürücüsü K.Ç.'yi gözaltına alarak soruşturma başlattı.
DHA