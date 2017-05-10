Kamyonetin çarptığı yaya öldü

BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı 37 yaşındaki Bülent Yıldırım yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Altınova Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Terminal yönüne giden henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Bülent Yıldırım'a çarpıp kaçtı. Kazada, Yıldımım yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Bülent Yıldırım'ın üzerinden düştüğü tahmin edilen runsatsız tabanca bulundu.

Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA