Kamyonetle duvar arasına sıkışan Suriyeli işçi öldü

GAZİANTEP'te, çiftlikte kamyonet ile duvar arasında sıkışan Suriye uyruklu işçi 26 yaşındaki Abdullah Ahmed, yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Sinan Mahallesi'nde bulunan bir besi çiftliğinde meydana geldi. İddiaya göre, küçük ve büyükbaş hayvanların bulunduğu besi çiftliğinde çalışan Suriye uyruklu Abdullah Ahmed, hayvanlar için getirilen yemleri kamyonetten indirmeye başladı. Yemleri indiren Ahmed, bir süre sonra aniden hareket eden kamyonet ile duvar arasında sıkıştı. Çığlıklarını duyanların yardımına koştuğu Ahmed için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sıkıştığı yerden çıkarılan ve ihbar üzerine çiftliğe gelen sağlık görevlileri tarafından özel bir hastaneye götürülen Ahmed, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ahmed'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA