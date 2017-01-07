Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp kamyonla çarpışan otomobilini sürücüsü 42 yaşındaki Sevil Dinç yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Kapaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Akhisar yönüne giden Sevil Dinç yönetimindeki 45 DS 262 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti, Ünal Gençyüz yönetimindeki 45 HB 6961 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan Dinç, ağar yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Sevil Dinç, ambulansla kaldırıldığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Kazayı yara almadan atlatan kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA