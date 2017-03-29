Kamyonla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde kamyonla motosikletin çarpıştığı kazada kask takan 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Kemer merkez Atatürk Caddesi'nden Antalya yönüne giden 46 yaşındaki S.I.'nın kullandığı 07 K 7335 plakalı kamyon, saat 12.30 sıralarında kontrolsüz kavşaktan sola dönüş yapmak istediği sırada aynı yönde giden Hüseyin Kadıoğlu ve Tarık Sert'in bulunduğu 33 LV 250 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaskları bulunan ve hangisinin sürücü olduğu henüz belirlenemeyen motosikletteki Tarık Sert savruldu, Hüseyin Kadıoğlu ise aracın altında kaldı. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılardan Tarık Sert ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne, Hüseyin Kadıoğlu ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı yakındaki bir otelin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde kavşağa yaklaşan kamyonun dönüş için manevra yaptığı sırada motosikletin sol taraftan çarptığı, kamyonu durdurup inen sürücünün arkadaki yaralıya ve aracın altına baktıktan sonra koşarak direksiyona geçtiği ve aracı ileri doğru hareket ettirdiği yer aldı.

Polis, kamyon şoförünü gözaltına alarak soruşturma başlattı.

DHA