Kan bağışlayan amigonun telefonu çalındı

BODRUMSPOR'un taraftar grubu 'Asi Tayfa'nın amigolarından 38 yaşındaki Selim Caner, kan verirken tanımadığı bir kişinin telefon görüşmesi yapacağı yalanıyla rica ederek aldığı cep telefonunu çalmasıyla üzüntü yaşadı. Polis hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Bodrumspor taraftar grubu Asi Tayfa'nın amigolarından Selim Caner, geçen hafta başında babası 68 yaşındaki Hasan Hüseyin Caner'i hastaneye yatırdı. Ardından cuma günü hastaneye ziyarete giden Caner, babasına gerektiği için kan verdi. O sırada Selim Caner'in yanına gelen kimliği belirsiz 25 yaşlarındaki bir kişi, "Annem hasta kontörüm bitti, ağabeyimin acil hastaneye gelmesi lazım. Telefonunuzu kullanabilir miyim" dedi. Genci kırmayan ve cep telefonunu veren Selim Caner, bu kişinin dikkat çekmeden ortamdan uzaklaşıp gözden kaybolmasıyla şoke oldu. Polis, telefonu çalan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

İnsanlık yaptığını, ancak karşılığında telefonunu çalındığını belirten Selim Caner, "Şahıs önce yanımda birisi ile konuşuyordu, ardından yavaş yavaş uzaklaştı. Özel bir şey konuşuyor olabilir diye düşündüm, müdahale etmedim. Bir süre sonra geri dönmediğini görünce aramaya başladım. Ortadan kaybolduğunu görünce şoke oldum. Hemen hastane polisine giderek şikayetçi oldum. Polis kameralardan hırsızı tespit ederken, aynı kişinin yan odadaki bir vatandaşın 250 TL'sini aldığını öğrendik. Polis soruşturma başlattı. İnsanlara iyilik yapmaya da gelmiyor" dedi.

DHA