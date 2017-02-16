Kanada Başbakanı Trudeau: Güçlü AB, tüm dünyaya faydalı

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Kanada Başbakanı Trudeau, Avrupa Birliği'nin güçlü olmasının tüm dünyaya faydalı olduğunu belirterek, uluslararası ekonomiyi yönlendirenlerin AB ve Kanada olması gerektiğini söyledi. Trudeau'nun sözleri ABD'ye ve Başkan Trump'a karşı bir duruş olarak değerlendirildi.

Strasburg'daki Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avrupa Parlamentosu'na hitaben yaptığı konuşmada, "Avrupa Birliği'nin barışçıl işbirliği adına emsalsiz bir model olduğunu" söyledi.

Justin Trudeau, "küresel sahnede Avrupa'nın etkin sesinin sadece istenen değil, aynı zamanda gereken bir durum olduğunu" ifade etti. Trudeau, AP'ye "siz uluslararası toplum olarak karşı karşıya bulunduğumuz zorluklarla hep birlikte yüzleşebilmemiz için hayati bir aktörsünüz," diye hitap etti. "Gerçekten de, güçlü bir AB, tüm dünyaya faydalıdır," diyen Başbakan, "Kanada'nın da, AB'nin de demokrasiye, şeffaflığa, hukukun egemenliğine, insan haklarına, katılımcılığa ve çoğulculuğa inandığını" belirtti.

AB ve Kanada arasında düzenlenen serbest ticaret anlaşması, dün Avrupa tarafından onaylanmıştı.

Trump, 'AB dağılacak' demişti

Trudeau'nun hem İngilizce, hem de Fransızca yaptığı konuşma, Strasburg'daki AP vekillerinden olumlu tepkiler aldı ve Kanada'nın Avrupa Birliği'nden çıkan Britanya ile AB karşıtı söylemlerde bulunan Trump'la arasına mesafe koyması olarak yorumlandı.

ABD Başkanı Donald Trump bir süre önce Avrupa Birliği'nin önemini ve geleceğini sorgulayan ifadelerde bulunmuş, AB'nin dağılacağını iddia etmişti.

Trudeau, Fransa'nın Strasburg kentindeki AP ziyaretinin ardından Almanya'ya geçecek.

(lı)

Görüntü Dökümü:

– Trudeau'nın AP'deki konuşması

– Genel ve detay görüntüler

DHA