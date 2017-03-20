Kanada'dan dönen Baro Başkanı ifade verdi

KAHRAMANMARAŞ'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı olan Kahramanmaraş Baro Başkanı Vahit Bağcı, gezi için gittiği Kanada'dan dönünce adliyeye giderek ifade verdi. Bağcı, mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aralarında Baro Başkanı Vahit Bağcı'nın da bulunduğu 24 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 Mart'ta avukatların adreslerine operasyon düzenlerken, Türkiye Barolar Birliği'nin gezisine katılmak üzere Kanada'ya giden Bağcı adresinde bulunamadı.

Kanada'dan dönen Vahit Bağcı Kahramanmaraş Adliyesi'ne giderek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Vahit Bağcı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DHA