Kandilli'deki deprem toplantısında 'Çanakkale' açıklaması

Gülseli KENARLI Taner YENER/iSTANBUL, (DHA) KANDİLLİ Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "(Çanakkale'deki deprem öncü mü) Bunu maalesef bilemiyoruz, öncü olup olmadığını. Ancak büyük bir deprem gerçekleştikten sonra bu öncüydü diyebiliyoruz" dedi. Prof. Dr. Özener, “Deprem etkinliği büyüklükleri azalarak sürmekte. Bunlar daha uzun sürebilir, 1 hafta, 15 gün daha sürebilir" diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rasathanesi'nde deprem toplantısı yapıldı. Toplantıya Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, İstanbul Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, AFAD İstanbul İl Müdürü İbrahim Tarı, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Ulubey Çeken, Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Prof. Dr. Okan Tüysüz, Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Prof. Dr. Alper İlki, BDTİM Müdürü Prof. Dr. Ali Pınar ve Prof. Dr. Doğan Kalafat katıldı.

“ÇANAKKALE'DE DEPREMLER SÜREBİLİR"

Toplantı öncesinde Çanakkale'de yaşanan depremleri değerlendiren Prof. Dr. Haluk Özener, Valilik ve AFAD'ın uyarılarının dikkatte alınmasını belirtti. Özener, “Ayın altısında başlayan deprem etkinliği sürmekte. İlk açıklamalarımızda da bu deprem etkinliğinin 1 hafta 15 gün hatta daha uzun sürebileceğini söylemiştik. Deprem etkinliği büyüklükleri azalarak sürmekte. Bunlar daha uzun sürebilir, 1 hafta, 15 gün daha sürebilir" dedi.

“MAALESEF BİLEMİYORUZ, ÖNCÜ OLUP OLMADIĞINI"

Özener bir gazetecinin “Çanakkale'deki deprem öncü mü" sorusuna, “Bunu maalesef bilemiyoruz, öncü olup olmadığını. Ancak büyük bir deprem gerçekleştikten sonra bu öncüydü diyebiliyoruz" dedi Özener, Çanakkale'deki depremlerin olası büyük bir depremin enerjisini azaltıp, azaltmadığını sorması üzerine, “İkisi birbirinden bağımsız şekilde zaten. Çanakkale'de olan depremlerle, Marmara'da beklediğimiz depremin birbiri ile alakasının olmadığını söylemiştik. Depremlerin büyüklüklerinde yani enerjisinden bahsederek 32 tane 5 şiddetinde depremin bir tane 6 şiddetinde depreme karşılık geldiği yani 32 çarpı 32 tane 6 şiddetinde depremin bir tane 7 şiddetinde depremin enerjisini karşıladığını söylemiştik. Bu konuda, o sıklıkta 5 şiddetinde deprem olmayacağı için olan küçük depremlerin büyük depremi engellemesi mantıklı gelmiyor bilimsel olarak" şeklinde konuştu.

BAĞIMSIZ FAYLAR

Haluk Özener, “Çanakkale'deki depremler İstanbul'da yaşanacak bir depremi tetikler mi" sorusuna “Birbirileri ile bağımsız faylardan bahsediyoruz" şeklinde yanıt verdi.

İSTANBUL'DA 7'NİN ÜZERİNDE BİR DEPREM

Özener, İstanbul'da ne gibi deprem önlemlerinin alındığının sorulması üzerine ise “Marmara Denizi'nde olacak ve İstanbul'u etkileyecek bir deprem beklentisi şüphe götürmez bir gerçek. Ama bu depremin zamanını verme şansımız yok. Bunun için bir süre vermek çok anlamlı değil. Marmara'dan geçen bir fay hattı var. Bu fay hattı tarih boyunca sürekli depremler üretmiş. Bu enerji birikiyor sürekli. Tekrarlayacak bu. Ama bunu ne zaman tekrarlayacağını maalesef bilemiyoruz. Ama bütün beklenti, bilim insanlarının söylediğinin büyük çoğunluğu İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem olacağı yönünde. Bilimsel olarak söylenen gerçekler bunlar ama zaman kesinlikle ve kesinlikle maalesef veremiyoruz" dedi.

İSTANBUL'DA DEPREM HAZIRLIKLARI

Haluk Özener, toplantıda valilik yetkililerine ne gibi öneri ve uyarılar yapacağının sorulması üzerine ise “Öneri ve uyarılardan çok depremin olacağı ile ilgili bir beklenti var. Aslında herkesin bundan sonraki süreçte karar vericilerin bu konuda atmış oldukları adımları, deprem zararlarını azaltma yönünde daha da hızlandırarak idare etmeleri. Konutlarla ilgili, kentsel dönüşümle ilgili, güçlendirmelerle ilgili…Beklenen depremin süresinin biraz daha uzaması daha geç gelmesi bu hazırlıkları olabildiğince tamamlamamıza imkan verecektir" dedi.

DEPREM TOPLANTISI

Deprem toplantısı öncesinde ise toplantıya katılan yetkiler içerik hakkında kısa bilgiler verdi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, “İstanbul ilimizin deprem hazırlıklarıyla ilgili şu ana kadar yapılanlar ve bundan sonra yapılacaklarla ilgili İstanbul Valiliğimiz, AFAD İstanbul İl Müdürlüğümüz ve ilimizde bulunan üniversitelerimizin öğretim üyeleriyle birlikte görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldik" dedi.

İstanbul Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu da kısa bir açıklama yaparak, “Bilim adamlarıyla beraber bir görüş alışverişi yapmak üzere toplandık. Özellikle bilim adamlarımızın bununla ilgili önerileri, görüşleri değerlendirmeleri nedir Gündemde önceden belirlenmiş bir toplantı, bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bilimsel veriler ışığında bilimsel değerlendirmeler, bilim adamlarının rehberliğinde konuları değerlendireceğiz" dedi. Cevheroğlu, toplantının önceden belirlendiğini ve Çanakkale ile alakalı olmadığını belirterek, toplantıda bilgi paylaşılacağını ve gündemin tamamen İstanbul olduğunu ifade etti.

Ardından söz alan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise bilgi paylaşımının yapılacağı bir toplantı olduğunu belirtti.

DHA