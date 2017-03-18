Kangal köpekleriyle Hollanda ve Almanya'ya tepki

DENİZLİ'de Yörükler Derneği üyeleri, son günlerde olumsuz ilişkilerin yaşandığı Almanya ve Hollanda'ya, kendi yetiştirdikleri boyları 1 metreyi aşan ağırlıkları ise 100 kilogramı geçen Kangal köpekleriyle tepki gösterdi.

Denizli Yörükleri Derneği yönetimi ve üyeleri, bakanlara referandum için izin vermeyen Hollanda ve Almanya'ya tepki göstermek için ilginç bir eyleme imza attı. Yörükler Derneği üyeleri, kendi yetiştirdikleri boyları 1 metreyi aşan, ağırlıkları ise 100 kilogramı geçen Kangal köpekleriyle Delikliçınar Meydanı'nda eylem yapıp, iki ülkeye tepki gösterdi. 15 köpeğin getirildiği meydanda ise birbirine saldırmak isteyen Kangal köpeklerini yanlarındaki iki kişi ipleri ve zincirlerinden güçlükle tutabildi. Köpeklerin sahipleri, Türk bayrakları da açarak iki ülkeye tepkilerini gösterdi. Vatandaşlar da meydanda köpeklere boylarından dolayı çekinerek yaklaşıp, hatıra ı çektirdi.

"BİZİM DE KANGAL KÖPEKLERİMİZ VAR"

Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan, Hollanda ve Almanya'nın Türk bakanlara yönelik uygulamalarına, Kangal köpekleriyle cevap verdiklerini belirterek, "Hollanda ve Almanya'ya tepki göstermek için kendi yetiştirdiğimiz neslimiz olan Kangal köpekleriyle cevap veriyoruz. Buradan tüm dünyaya sesleniyoruz, Türkün birliği beraberliği oldukça bizi kimse yıkamaz. Kimsenin de aklından yıkma gibi konu geçmesin. Böyle düşünenler varsa akıllarından bile geçirmesinler. Almanya ve Hollanda'nın kurt köpekleri varsa, bizim de Kangal köpeklerimiz var. Hodri meydan. Kangal köpekleri bekçiliğiyle ünlüdür, insanlara zarar vermezler. Boyları 1 metreyi aşanlar, ağırlıkları ise 100 kilogramı geçen köpeklerimiz var. Özel olarak yetiştiriyoruz. Denizli'de Kangal Yetiştiricileri Derneğiyle birlikte yapıyoruz. 2 binin üzerinde özel yetiştirilmiş Kangal var" dedi.

Eylemin ardından köpekler sahipleri tarafından götürüldü.

DHA