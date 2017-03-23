Kanlı ishali atlatan Kuyu, HAÇİKO'ya teslim edildi

BEYKOZ'd Beykoz'da kaçak sondaj kuyusuna düşen ve 15 gün sonra kurtarılaran Kuyu Köpek, ölümcül olduğu bilinen Kanlı İshal tedavisi bittikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun tarafından Ömür Gedik'in kurucusu ve başkanı olduğu HAÇİKO Derneği'ne sahiplendirildi.

Ömür Gedik, Kuyu köpek üzerinden yapılması muhtemel bağış çağrılarına itibar edilmemesini rica etti ve bundan sonraki süreçte tüm masraflarının HAÇİKO tarafından karşılanacağını açıkladı. Gedik, Kuyu köpeğin güvenliği düşünülerek tedavi ve sonrasında bakılacağı yerin açıklanmayacağını, ancak belirli aralıklarla kamuoyuna video ve larla bilgi verileceğini sözlerine ekledi.

Kuyu'nun kurtarılma serüveninde emeği geçen İstanbul İtfaiyesi Beykoz Grubu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, Barış Şengün, Prof Dr Orhan Kural ve TTK'ya teşekkür eden Gedik, bundan sonra Kuyu'nun emin ellerde olduğunu ve ona çok iyi bakılacağını belirterek, "Tek amacımız üst üste zorluklar atlatan ve milletçe tek yürek olmamızın sembolü haline gelen Kuyu'nun bundan sonraki yaşamını sakin, huzurlu, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda geçirmesi olacak, bundan hiç şüpheniz olmasın" dedi.

DHA