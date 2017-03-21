Kanser hastası kadın 3 boyutlu modeli ile amelyiat edildi

ORTOPEDİ ve estetik ameliyatlarda kullanılan 3 boyutlu yazıcılar Türkiye'de de kanser cerrahisinde kullanılmaya başlandı. Endokrin cerrahı Prof. Dr. Yeşim Erbil, Türkiye'de tiroid kanseri olan bir kadın hastayı gerçek ölçülerinde oluşturulmuş 3 boyutlu bir modeli ile ameliyat etti.

"RİSKLİ AMELİYATLARDA BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR"

Türkiye'deki az sayıda kadın cerrahtan bir tanesi olan Prof. Dr. Erbil bu sayede ameliyat yerini daha kolay bulabildiklerini, riskli ameliyatlarda büyük avantaj sağladığını belirtti ve şunları söyledi:

"3 boyutlu yazıcı tıp sektöründe başka alanlarda kullanılmaya başladı. Biz de endokrin cerrahisinde ilk kez kullandık. Bu 3 boyutlu yazıcıdan ilk defa çıkmış bir modelleme. Hastanın boyun

bölümü. Bu tiroid kanserli bir hasta. Modelde kırmızı ile işaretlenmiş yerler damar bölümleri. Mavi ile işaretlenmiş yer tümörün olduğu yer. Arka tarafta da hastanın lenflerine sıçrama yani

metastazları gösteriyor. 3 boyutlu yazıcıdan çıktı almadan önce hastaya tomografi çekiliyor. Daha sonra bu ilaçlı tomografiden o görüntüler yazıcıya yüklenerek maket bölümü çıkartılıyor 3 boyutlu kitleyi hayal edebilmemiz için. Bu tamamen kadın bir hastanın modeli. Bunun etrafına kasları ve deriyi koyduğunuz zaman birebir hastanın ebatlarında.

Tomografide 2 boyutlu olarak metastazların nerede olduğunu görüyoruz ve tahmin ediyoruz ama elimizde 3 boyutlu çıktı olduğunda karşılaşacağımız metastazların nerede olduğunu daha iyi belirleyebiliyoruz. En azından özellikli vakalarda kullanılabilir. Her hasta ya da kanser türünde değil ama yayılmış, özellikli kanserlerde bizim ameliyat planını yapmamız için kullanılabilir."

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi'nde bu konuda hizmet verilebildiğini söyleyen Prof. Dr. Erbil maliyetini ve yapım sürecini de anlattı:

"Bunun yapılması 24 saat sürüyor. İstanbul Üniversitesi'nde böyle bir merkez var ve hizmet satıyorlar. Bu 300 TL civarında tutuyor. Gram ile hesaplanıyor ve gramı 10 Türk Lirası civarında.

Çok büyük maliyetler değil. Bunu elde ettiğimizde aldığımız bilgiler çok değerli olduğu için maliyetli değil."

"AMELİYATTA KARŞIMIZA NE ÇIKACAĞINI BİLİYORUZ"

Tomografide, ultrasonda görülen görüntülerin 2 boyutlu olduğunu ve bu nedenle radyologların tariflerinin zaman zaman cerrahlar açısından yeterli olamadığını belirten Prof. Dr. Erbil bu modelin sağladığı avantajlar konusunda şunları söyledi:

"Tomografide, ultrasonda gördüğünüz her şey 2 boyutludur. Ultrasonda radyolog gözü ile çok net o kitlelerin nerede olduğunu görür. Ama onun tarifi tam bizim gözümüzde o kitlenin nerede olduğunu canlandırmaz. Mesela der ki, "Yemek borusunun ön tarafında kitle var." Onu ameliyatta görmek çok daha farklıdır. Bu tarz modelleme yapıldığı zaman. Burada bütün yapılar görüldüğü için çok daha net ameliyatta ne ile karşılaşacağımızı görebiliriz.

Tiroid cerrahisi için dünyada bir ilk ama dünyada kemik cerrahisi, ortopedi, plastik cerrahide 3 boyutlu yazıcılar kullanılmaya başlandı. Ama bir merkez gerekiyor tabii bunun için. İstanbul Üniversitesi'nde de böyle bir merkez var."

DHA