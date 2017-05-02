Kanser tedavisinde tanışıp evlendiler, şimdi hastalara yardım ediyorlar

İZMİR'de, kalınbağırsak ve akciğer kanserlerini yenen şef aşçı Talat Cankıymaz, kurduğu Kolostomili ve Ostomililer Derneği sayesinde, kendisi gibi kalınbağırsak kanseri geçiren Filiz Cankıymaz ile tanışıp evlendi. İzmir'de yaşayan çift şimdi dernek çatısı altında, kalın bağırsak kanseri hastalarına yardım ediyor.

Bodrum'da Fransız ve İtalyan mutfağı şef aşçısı olarak çalışan Talat Cankıymaz, 2002 yılında kalın bağırsak kanserine yakalandı. Cankıymaz'ın kalın bağırsağının 40 santimi alındı. Geçirdiği operasyonun ardından işini bırakmak zorunda kalan Cankıymaz, malulen emekli oldu. 2011 yılında ise bu kez akciğer kanserine yakalandı. Cankıymaz'ın akciğerinin bir bölümü, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği operasyonla alındı. İki kez ağır tedavi sürecinden geçen Cankıymaz, kendisi gibi kolostomili hastalara yardım etmek, haklarını savunmak, yaşam kalitelerini artırmak için Kolostomili ve Ostomililer Derneği'ni kurdu. Dernek bünyesinde çalışmalarına devam ederken, kendisi gibi kolostomili Filiz Cankıymaz ile tanışarak evlenen Talat Cankıymaz, 'Eşime 28 Aralık 2013 tarihinde kanser teşhisi konmuş. Tedavi sürecinde içine kapanınca ablası bana ulaştı. Dernek faaliyetlerini internetten gördüğünü söyledi, yardım istedi. Bu şekilde tanışmış olduk' dedi.

'YAŞAM ENERJİSİNİ GÖRDÜKÇE AŞIK OLDUM'

Filiz Cankıymaz da eşinin kendisini yeniden hayata bağladığını belirterek duygularını şöyle dile getirdi:

'Ben ön muhasebe elemanı olarak çalışıyordum. Kanser nedeniyle malulen emekli oldum. Tabii yavaş yavaş içime kapandım. Ablam Talat'ı internetten bulmuş. Tanıştık, sağolsun bana çok yardım etti. Onun insanlara yaklaşımını, yardımseverliğini gördükçe, yaşam enerjisini gördükçe aşık oldum. Evlenmeye karar verdik ve 20 Eylül 2015'te evlendik.'

DAHA ÇOK HASTAYA ULAŞMAK İÇİN YARDIM BEKLİYORLAR

Eşi ile birlikte dernek faaliyetlerini yürüttüklerini, yalnız kalan yaşlı hastaların torba bakım ve vücut temizliğini yaptıklarını anlatan Talat Cankıymaz, daha çok hastaya yardımcı olabilmek için devlet ve hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi. Talat Canyılmaz şöyle konuştu: 'Yalnız kalan kolostomili hastaların torbalarını değiştiriyorum. Derneğin faaliyetlerini emekli maaşımla yürütmeye çalışıyorum. Devletimiz, hayırseverlerimiz derneğimize sahip çıksın. İzmir'de 3 binden fazla torbalı hasta var. Hiçbiri hasta olduğunun bilinmesini istemiyor. 'Ben torbalıyım' dedikten sonra normal insanlar konuşmak dahi istemiyor ve hemen kaçıyor.'

KOLOSTOMİLİLER PİKNİKTE BULUŞACAK

Kolostomili hastaları sosyal yaşama katabilmek için çeşitli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirten Talat Cankıymaz 14 Mayıs'ta Buca Cennet Vadisi'nde kolon kanseri hastalarını ücretsiz piknikte biraraya getireceklerini kaydederek şöyle dedi:

'Pikniğin giderlerini derneğimize ücretsiz torba sağlayan medikal firması karşılayacak. İzmir içinden katılım kolay oluyor. Geçen yıl 57 kişi vardı. Ardahan, Sivas, Kocaele, Aydın, Ankara gibi illerden gelenler oldu. İmkanı olanlar gelebiliyor ancak, yol ve barınma için imkanı olmayanlar gelemiyor. Derneği arayarak yardım istiyorlar. Ben bir iki tanesini misafir edebiliyorum, gücüm ancak bu kadarına yetiyor. Derneğin herhangi bir bağışçısı yok. İş adamlarından yardım istediğim oluyor. Derneğin hiçbir geliri de yok. Derneğimize yardım bekliyoruz. Destek olunursa daha çok insana ulaşabiliriz. Şehir merkezindeki hastalara engelli ulaşım kartımızla seyahat ederek ulaşıyoruz. Ancak şehir merkezi dışındakilere de ulaşabilmek için yardıma ihtiyacımız var.'

DHA