Kapatılan askeri okulun öğrencisi paketçilik yaparken kazada öldü

ANTALYA'da kullandığı elektrikli bisikletle önünde seyreden otomobile çarpan 21 yaşındaki Burak Taşbaş, arkasından gelen kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Kepez İlçesi, Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Kullandığı elektrikli bisikletle paket götürmek üzere yola çıkan Burak Taşbaş, önünde seyir halindeki 34 ASB 51 plakalı otomobile çarptı. Yerde sürüklenen Taşbaş'a, arkadan gelen Cüneyt Çoruk'un kullandığı 07 PT 462 plakalı kamyonet çarptı. Ağır yaralanan Burak Taşbaş'a önce olay yerinden geçen polis ekibi, sonrasında sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak Taşbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis sürücü Cüneyt Çoruk'u gözaltına aldı, Taşbaş'ın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Burak Taşbaş'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu son sınıf öğrencisi olduğu, okulun kapatılmasının ardından Antalya'ya gelip bir işyerinde paketçi olarak çalışmaya başladığı belirtildi.

DHA