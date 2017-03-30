Kapatılan belediye binasında FETÖ yayınları toplandı

KAYSERİ'nin Sarıoğlan İlçesi'ne bağlı eskiden belediye olan Çiftlik Mahallesi'nde jandarma FETÖ operasyonu yaptı. Eski belediye binasının kütüphane ve derslik olarak kullanılan bodrum katında bulunan kitap ve ders malzemeleri incelemeye alındı.

Çiftlik Mahallesi'nde daha önceden kütüphane olarak kullanılan binaya gelen jandarma ekipleri, buradaki kitap ve malzemeleri incelenmek üzere topladı. Boş binayı Sarıoğlan Adliyesi olarak kullanılmak üzere incelemeye giden savcılık yetkililerinin kütüphane olarak kullanılan bölümde Fethullah Gülen'e ait kitap ve yayınları görünce incelenmesine karar verildiği belirtildi. Jandarmanın binadaki kitap ve malzemeleri toplaması sırasında Çiftlik Mahalle Muhtarı Bilal Aydın da hazır bulundu.

Çiftlik Mahallesi'nde oturanlar, eski belediyenin bulunduğu iki katlı binanın FETÖ'cüler tarafından derslik, kütüphane ve misafirhane olarak da kullanıldığını belirtildi.

DHA