Kapatılan FETÖ okulları hisederlarına operasyon: 16 gözaltı

KIRIKKALE'de, FETÖ/PDY'ye ait kapatılan okulların hissedarlarına yönelik operasyon düzenledi, 16 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda FETÖ/PYD yönelik soruşturma kapsamında kent merkezinde bulunan okullarının hissedarı olan 16 kişi gözaltına alınırken, zanlıların ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Bu arada FETÖ okullarının hissedarı olan bazı kişilerin de yurt dışında bulunduğu öğrenildi. Dün akşam üstü gözaltına alınan 16 zanlının Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları devam ediyor. Zanlılar, ifadelerinden sonra Adliye'ye çıkarılması bekleniyor.

DHA