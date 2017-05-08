Kapıköy gümrük kapısı modernize ediliyor

VAN'ın İran'a açılan Kapıköy Sınır Kapısı'nda yapımına başlanan yeni gümrük binasının inşaat çalışmaları devam ediyor. Saray İlçesi'nde bulunan Kapıköy'de tam donanımlı gümrük kompleksi, bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline gelmesini sağlayacak. Van ve bölgenin İran ile ticaretinde önemli geçiş noktası olacak komplekste, gümrük işlemlerinin hızlı gerçekleştirilmesi ve kontrollerde x-ray araç tarama sistemi, arama hangarı, kaçak eşya ambarı, yolcular için bagaj, x-ray ünitesi, yolcu salonu ve sosyal donatı alanları yer alacak. Geçtiğimiz yıl temeli atılan yeni gümrük kompleksinin Ağustos ayında bitirilmesi hedeflendi.

Son yıllarda İranlı turistlerin tatil için Van'ı tercih etmesi kentte canlılık katıyor. Yılın ilk 3 ayında 100 binin üzerinde İranlı Van'a geldi. Özellikle nevruz tatili ile hafta sonları gelen İranlılar, kente önemli bir katma değer katıyor. Van'a 101 kilometre uzaklıkta bulunan ve İran'a açılan Kapıköy Sınır Kapısı da artan talebi karşılamayınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçen yıl tam donanımlı gümrük kompleksinin temelini attı. Saray İlçesi'nde bulunan ve 70 bin metrekare alan üzerine kurulan Gümrük kompleksi Van ile İran'ın Hoy şehrini bağlayarak bölge ticaretini artmasında katkıda bulunacak. Bayram ve tatillerde, yakın olması nedeniyle İranlıların yoğun şekilde tercih ettiği Kapıköy, planlanan kompleksin tamamlanmasıyla daha fazla tercih edilecek. Van ve bölgenin İran'la ticaretinde önemli geçiş noktası olacak komplekste, gümrük işlemlerinin hızlı gerçekleştirilmesi ve kontrollerde etkinliğin artırılması için x-ray araç tarama sistemi, arama hangarı, kaçak eşya ambarı, yolcular için bagaj, x-ray ünitesi, yolcu salonu ve sosyal donatı alanları yer alacak.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Kapıköy´ün yeni haliyle ticaret ve turizmle ilgili önemli katkılar sunacağını belirterek, İran'a açılan Kapıköy´ün modernize edilerek faaliyete geçirilmesinin İran'la artan ticaretimiz üzerinde olumlu etki yapacağını, bununla kalmayıp Van'ın turizm ve bölgesel kalkınmayı geliştireceği, İran'la siyasi ilişkileri de pekiştireceğini söyledi. Çiftçi, 'Kapıköy´de yapılan çalışmaların bitirilmesiyle bölgede zaten var olan Türkiye ilgisini pekiştirecek, iki halk arasındaki ticari ilişkileri geliştirecektir. İlişkilerdeki bu olumlu gelişmelerin Türk yatırımcılar için çeşitli fırsatlar doğuracağını, İran Azerbaycan'ının bölgesel kalkınmasına da destek olmasını bekliyorum. Kapıköy Gümrük Kapısı'nı önemli kılan bir başka husus ise, Gürbulak ve Esendere Sınır Kapıları arasında konumlanmış olması ve 454 kilometrelik İran sınırımızın ortasında yer almasıdır. Bu kapının hizmete girmesiyle birlikte, Gürbulak ve Esendere kapılarını kullanmakta olan TIR'ların büyük kısmının Kapıköy´ü kullanmalarını bekliyoruz. Böylece, TIR'lar hem Esendere'nin virajlı ve zor fiziki şartlarından kurtulmuş olacaklar hem de Gürbulak'a kadar gitmeyerek yollarını kısaltmış olacaklar' dedi.

DHA