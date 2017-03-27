Kapıkule'de referandum oylaması başladı

ANAYASA değişikliği için 16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesinde Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı sınır kapılarında oy verme işlemi bu sabah başladı. Referandum için Yüksek Seçim Kurulu tarafından Kapıkule'ye 3, Hamzabeyli, İpsala, Dereköy Sınır Kapılarına 1'er sandık kuruldu. Halk oylamasında seçmenler 'evet' veya 'hayır' yazılı oy pusulası üzerine 'tercih' yazılı mührü basarak şeffaf sandıklarda oy kullandı.

Önümüzdeki 16 Nisan'da yapılacak Anayasa referandumu için Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'nın giriş, çıkış ve gar bölümlerine birer sandık kuruldu. Kapıkule'nin yanı sıra İpsala, Hamzabeyli ve Kırklareli'nin Dereköy Sınır kapılarına YSK tarafından birer sandık kuruldu. Saat 08.00'dan itibaren giriş-çıkış yapanlar bu sandıklarda referandum için oy kullanmaya başladı. Sadece yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullandığı sınır kapısında ilk oyu kullanan Jak Karako, yurt dışında yaşadığını ve vatandaşlık görevini yerine getirmek için referandumda oy kullandığını söyledi. Yapılan kimlik kontrolünün ardından kartondan yapılan oy kabinine giren Karako, 'evet' ile 'hayır' yazılı oy pusulasına 'tercih' yazılı mühürle oy kullanarak şeffaf sandığa atarak ilk oyu kullandı.

Sınır kapılarında Anayasa referandumu için oy kullanma işlemi 16 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

DHA