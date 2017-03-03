Kapkaç mağdurunu otomobiliyle sürükleyen kapkaçılardan biri yakalandı

ESENYURT’ta tapu dairesinden çıkan baba ile oğlunu takip ederek içinde 128 bin lira para bulunan çantayı gasp eden şüphelilerden biri yakalandı. Olay sırasında paralarını kurtarmak isteyen mağdurlar, kaçan şahısların otomobilinin arkasında metrelerce sürüklenmişti. Suçlamaları kabul etmeyen ancak mağdurlar tarafından teşhis edilen Vedat P.(39) adliyeye sevk edilirken “Sanki cinayet mi işledik FETÖ’cü müyüz “ diye bağırdı.

Esenyurt’ta iki gün önce saat 16.30 sıralarında tapu dairesinden çıkan baba Ali Subak ve oğlu Ercan Subak’ı hedef alan gaspçılar, içinde 128 bin TL nakit para olan çantayı gasp ederek kaçtı. Olay sırasında parasını kurtarmak isteyen mağdurlar, şüphelilerin içinde bulunan araca asılarak metrelerce sürüklendi. Şüpheliler bir süre sonra izlerini kaybettirdiler.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda olay sırasında otomobilin içinde bulunduğu öğrenilen şüpheli Vedat P. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Ancak mağdurlardan Ercan Subak tarafından teşhis edildiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA POLİSE GELİŞ KAYDI VAR

Şüphelinin daha önceden 24 kez polis tarafından benzer suçlardan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Vedat P.’nin ayrıca 5 ayrı suçtan da arandığı belirtildi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli Vedat P. adliyeye gönderildi. Vedat P. adliyeye götürülürken “Sanki cinayet mi işledik FETÖ’cü müyüz Bir şey yapmadık ki, ne yaptık “diye bağırdı.Yetkililer olaya karışan diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söylediler.



DHA