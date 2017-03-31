Kapkaçıları yakalayıp polise teslim ettiler

ADANA'da yolda yürüyen bir kişinin elindeki cep telefonunu kapıp kaçan 20 yaşındaki Ferhat Ö. ile arkadaşı 19 yaşındaki Oğuzhan Y., çevredekilerce yakalanarak polise teslim edildi.

Merkez Seyhan İlçesi Kocavezir Mahallesi'nde yürüyen Sinan Mortepe'nin yanına yaklaşan Ferhat Ö. ile Oğuzhan Y., cep telefonunu alarak ara sokaklara girdi. Sinan Mortepe'nin yardım istemesi üzerine, çevredekiler, kısa süreli kovalamaca sonucu 2 zanlıyı yakalayarak polise teslim etti. Üzerlerinden Mortepe'den kapkaç yaptıkları cep telefonu çıkan zanlılar gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Ferhat Ö.'nün, arkadaşı 15 yaşındaki S.Ç. ile birlikte 29 Mart günü de dinlenmek için Atatürk Parkı'na gelen 55 yaşındaki Gani Düt'ün cep telefonunu kapkaç yaptığı ortaya çıktı. Ekipler tarafından yakalanan S.Ç. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Ferhat Ö. ile Oğuzhan Y., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

DHA