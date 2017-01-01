Kar esaretinden kurtulunca zeybek oynadı

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle 3 günden bu yana bulundukları mahallede sürüleriyle mahsur kalan çobanlar, beyaz esaretten kurtuluşlarını zeybek oynayarak kutladı.

Pamukkale İlçesi'nin Cankurtaran Mahallesi Dokuzoluk Mevkii'nde çoban, 43 yaşındaki Mesut Yamacı ile 65 yaşındaki Aydemir Çoban, yoğun kar yağışı sebebiyle bulundukları mahallede yolların kapanmasıyla mahsur kaldı. 30 Aralık cuma günü saat 18.00 sıralarında, 2 çobanın Cankurtaran Mahallesi Dokuzoluk Mevkii'nde mahsur kaldığı ihbarını alan Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri iş makineleri ile ihbarın yapıldığı bölgeye ulaşarak, Aydemir Çoban ve Mesut Yamacı'yı kurtardı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yolu açması üzerine çok sevinen Aydemir Çoban, 3 günden bu yana mağdur olduklarını belirterek ekiplere teşekkür etti. Karla kaplı yolların açıldığı için keyfinin yerine geldiğini belirten Aydemir Çoban beyaz esaretten kurtuluşunu zeybek oynayarak kutladı. Diğer çoban Mesut Yamacı ise yiyecek sıkıntısı çektikleri için kent merkezine traktörle gitmeye çalıştıklarını ancak yoğun kar yağışı nedeniyle başaramadıklarını ifade ederek, ekiplere teşekkür etti.

DHA