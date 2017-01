Kar, hamsiyi de vurdu

SAMSUN Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Atıf Malkoç, şiddetli fırtına ve kar yağışı nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını belirterek bu durumun hamsi dahil balık fiyatlarının artmasına neden olduğunu söyledi.

Samsun ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve fırtına balıkçıları da olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Karadeniz'e açılamayan balıkçı tekneleri limanlarda beklemeye devam etti. Bu durumu balık fiyatlarının da artmasına neden oldu. Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Atıf Malkoç, hava şartlarının balıkçılara engel olduğunu belirterek "Türkiye'de yaklaşık 1700 civarında trol ve gırgır teknesi var. Şu an bunların yüzde 70'i hava şartları nedeniyle denize açılamıyor. Açılanlar da çok az balık tutabiliyor. Haliyle bu durum balık fiyatlarını da etkiledi. Şu an Samsun'da hamsinin kilogram fiyatı 7-15 TL, Mezgit 10 TL, istavrit ise 15 TL civarında. Tabi şöyle bir durumda var hamsinin fiyatı bolluk olsa dahi 5 TL'nin altına düşmez. Çünkü diğer giderlerin masrafları arttı. Buna paralel olarak hamside fiyat 5 TL'nin altına düşmez. Fırtınalı havanın devam edeceği tahmin ediliyor. Böyle bir durumda balıkçılarımız denize açılması zor gibi görünüyor" dedi.

Karadeniz'de hamsinin boyunun bu yıl 9-12 santimetre civarında olduğunu belirten Malkoç, "Tutulan hamsi ince. Bu yıl fazla iri hamsi yok. Tutulan hamsinin yüzde 20'si iri hamsi. Bunun dışında istavrit ve mezgitte sorun yok. Onlar da denizde mevcut. Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı 10 dereceye düştü. Hamsi bu sıcaklıkta toplu halde duruyor ancak biz denize açılamıyoruz. Hamsinin yağlanması da tamamlandı. Şu an tam yağlı güzel hamsi tüketebiliriz" diye konuştu.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Sezgin, balıkçılar bereketli palamut sezonu sona ermesinin ardından hamsi içinde umut ettiklerini söyleyerek, "Hamsi sezonun ilk iki haftasında özellikle Orta Karadeniz kıyılarında gırgır tekneleri kasaları doldurarak limana döndüler ancak sonraları Karadeniz’de beklenilen miktarda hamsi avı gerçekleşmedi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor. Açılan balıkçılar da istediğini bulamıyor ve ağlar yeterince dolmuyor. Hamsinin Karadeniz’deki varlığını etkileyen iki temel unsur bulunmaktadır. Bunlardan biri iklimsel koşullardır. Bu genellikle insan kontrolü dışında su sıcaklığında meydana gelen değişimler ve denizdeki besini kapsamaktadır. İkinci neden ise aşırı ve kontrolsüz avcılıktır. Geçen yıl yapılan aşırı avcılık bu yılki stokların az olmasında önemi bir etkendir. Hamsi balıkçılığı Karadeniz için çok önemlidir. Hamsinin olmadığı bir av sezonunda diğer balıklarında avcılığının verimli geçmesi mümkün görünmüyor. Tek hücreli canlılardan balığa kadar olan besin zinciri içerisinde Karadeniz için önemli olan hamsi ve çaça gibi balıkları çıkardığımız zaman diğer balıklar da bundan etkilenmektedir. Hamsi ülkemiz balıkçılığının belkemiğidir" dedi.

DHA