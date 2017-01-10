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İstanbul Haberi: Kar ve soğuk nedeniyle sebze ve meyve fiyatları katlandı

Kar ve soğuk nedeniyle sebze ve meyve fiyatları katlandı
10:5610 Ocak 2017
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Kar ve soğuk nedeniyle sebze ve meyve fiyatları katlandı
Kar ve soğuk nedeniyle sebze ve meyve fiyatları katlandı

ADANA'daki Yüreğir Sebze ve Meyve Hali Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Çayır, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Ankara gibi bölgelere ürün gönderemediklerini, sebze ve meyve fiyatlarının da bu nedenle yükseldiğini söyledi. Bir çok sebze ve meyvede fiyatlar katlandı.
Dernek Başkanı Çayır, yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sebze ve meyve komisyoncularının da sorun yaşadığını anlattı. Mehmet Çayır, "Akdeniz Bölgesi'nde yağan aşırı yağmur ürünlere zarar verdi, bazı bölgelerde tarımsal ürünler sele gitti. Ayrıca yurdun dört bir yanındaki kar yağışları nedeniyle mevcut ürünleri de yollar kapalı olduğu için gönderemiyoruz" dedi.
Mevsim koşulları nedeniyle ürün azlığı ve kapanan yolların sebze ve meyve fiyatlarını yükselttiğini bildiren Mehmet Çayır, şunları kaydetti:
"Ürün yetişen yerlerde aşırı yağış nedeniyle hasat zorlaştı. Ayrıca yolların kapalı olmasından dolayı biz de sıkıntılar yaşıyoruz. Yollar kapalı, don olayı var, araçlar hareket edemiyor. Mesela bölgemizde yetişen narenciye ürünleri geçen hafta halimizde 25-30 kuruşa satılırken, aşırı yağmur ve don olaylarının olması sebebiyle şimdi 50-60 kuruşa çıktı. Patlıcan soğuk havadan dolayı 5 liradan satılıyor. Geçen hafta 50 kuruş olan soğanın kilogramı şimdi 60 kuruşa gidiyor. Adana'daki hal fiyatları uygun ama ulaşım sorunu nedeniyle ürün kısıtlı giden kentlerde toptan ve manav fiyatları artıyor."

DHA

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