Kar yağışı Biga'da hayatı olumsuz etkiliyor

ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar sokaklardaki park halinde bulunan araçlarını bulmakta güçlük çekti.

Soğuk ve yağışlı hava Biga'da tam bir esaret hayatı yaşattı. Üç gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı ilçe merkezinde yarım metreye, kırsalında 1 metreye ulaştı. Belediye ekipleri kent merkezinde cadde ve sokaklarda küreme çalışması yaparak yolları açık tuttu. Ancak kürenen yollar bu kez de kaldırımları tamamen karla örttü. Yayalar araç yolundan yürümek zorunda kaldı. İş yerlerinin önü karla kaplandığı için bir çok esnaf dükkanını açamadı. Sokaklarda park halinde olan araçlar ise tamamen kar altında kaldı. Birçok araç, kar yüzünden gözükmezken, bazı sürücüler ellerine aldıkları kürek ve fırçalar ile biriken karları temizleyip araçlarını kurtarmaya çalıştı. Arabasını temizleyen bir sürücü ise, "Bereketli oldu bu sene. Temizlemeye çalışıyorum. Biraz zor alacak ama uğraşacağız. Son 15 yılın en sağlam karı yağdı" dedi.

Bazı vatandaşlar ise, bahçelerindeki depoların üzerinde birikmiş olan yarım metreden daha yüksek olan kar yığınlarını aşağıya atarak temizledi.

DHA