Kara Kuvvetleri Komutanlığı iddianamesi tamamlandı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Kara Kuvvetler Komutanlığı'ndaki (KKK) eylemleriyle ilişkili 150 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

İddianamede, KKK personeli olan şüphelilerin, 15 Temmuz'da sabah saatlerinden itibaren darbe girişimi hazırlıklarına başladığı bildirildi. İddianamede, yıllık izindeki örgüt üyesi olan kişilerin sabah saatlerinden itibaren acil olarak mesaiye çağrıldığı ifade edilerek, yıllık izin kullanan; ancak örgüt üyesi olmayan kişilere yönelik olarak herhangi bir çağrı yapılmadığı belirtildi.

DARBEYE KARŞI OLAN PERSONEL ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İddianamede; 15 Temmuz günü FETÖ mensubu olmayan askeri personelin saat 17.00-18.00 sıralarında servislerle ve özel araçları ile mesailerini tamamlayarak, kışlayı terk ettikleri belirtilerek, darbe hazırlığında olan şüphelilerin ise mesaiye kalıp, karargah binasında darbe saatini bekledikleri anlatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı iddianamesinde, 'Saat 20.00 sıralarında evlerinde bulunan bir kısım şüpheliler ise telefon açılarak KKK'lığına çağrılmışlardır. Saat 21.00 sıralarında şüpheliler darbe girişimine karşı geleceklerini düşündükleri müştekileri ellerini ve ayaklarını koli bantları ile bantlayarak etkisiz hale getirmişlerdir. Darbe girişimine iştirak etmeyeceklerini düşündükleri nöbetçi personeli ise nöbetlerinin bittiğini ve idari izinli olduklarını belirterek kışla dışına çıkartmışlardır. Saat 22.00'dan itibaren KKK'lığı Karargah binası ve kışla şüpheliler tarafından tamamen ele geçirilmiştir' denildi.

OLAY GÜNE YÜKSEK RÜTBELİ SUBAYLAR NÖBET TUTTU

İddianamede, darbe girişimine katılması planlanan; ancak kışlada bulunmayan şüphelilerin kamuflajlarını giyerek ve silahlarını yanlarına alarak kışlaya gelmelerinin istenildiği vurgulanırken, silahları bulunmayan şüphelilere ise erlere ait silahların muhafaza edildiği, silahlığın kapısı kırılarak, G-3 piyade tüfeklerinin dağıtıldığı bildirildi. Şüphelilerin, karargah binasını ve kışlayı ele geçirmelerinin ardından darbe karşıtı sivil halkın ve polislerin kışlaya girişlerine engel olmak amacıyla tüm giriş kapılarında silahlı olarak nöbet tuttukları ifade edildi. Normal şartlarda birkaç er ve bir uzman çavuş ile nöbet tutulan giriş kapılarında, olay günü yüksek rütbeli şüphelilerin 15-20 kişilik gruplar halinde nöbet tuttukları kaydedilirken, giriş kapılarına gelen askeri personelin örgüt mensubu olmaması halinde kışlaya alınmadığı belirtildi.

SİVİL KIYAFETLERLE KIŞLAYI TERK ETTİLER

İddianamede, ayrıca darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine şüphelilerden büyük çoğunluğunun sivil kıyafetlerini giyerek kışlayı terk ettikleri; kışlayı terk etmek istemeyen çok az sayıdaki şüphelilerin ise kışlada gözaltına alındığı ifade edildi.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede 150 şüpheli için 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

DHA