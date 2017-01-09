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Çanakkale Haberi: Kara saplanan ambulansı muhtar traktörüyle kurtardı

Kara saplanan ambulansı muhtar traktörüyle kurtardı
16:109 Ocak 2017
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Kara saplanan ambulansı muhtar traktörüyle kurtardı
Kara saplanan ambulansı muhtar traktörüyle kurtardı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'ne bağlı Ocaklı Köyü'nde bir hastaya müdahaleye giden ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Kara saplanan ambulansı, köy muhtarı Hasan Şen traktörüyle çekerek kurtardı.
Gelibolu'nun Ocaklı Köyü'nde yaşayan 70 yaşındaki Meryem Algül, bugün saat 12.00'de, ani baş dönmesiyle fenalaştı. Yakınları, bağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle köye doğru yola çıkan ambulans, kar kaplı yolda daha fazla ilerleyemedi. Ambulans şoförü, kara saplanan ambulansı kurtaramayınca yardıma köy muhtarı Hasan Şen yetişti. Şen, kara saplanan ambulansı zincir takarak traktörüyle çekerek kurtardı. Ardından köye ulaşan ambulanstaki sağlık ekibi, fenalaşan Meryem Algül'ü, yapılan ilk müdahalenin ardından Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

 

DHA

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